Украинские банки завершили переход на IBAN - Нацбанк

Теперь номера счетов содержат 29 символов.

Украинские банки полностью завершили переход на международный стандарт номера банковского счета IBAN, который используется в Европе.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, теперь номера счетов содержат 29 символов, а благодаря сокращению количества реквизитов оформление расчетных документов стало более комфортным.

По информации регулятора, на 31 октября участники системы электронных платежей НБУ провели 66% платежей с использованием стандарта IBAN.

Также сообщается, что у клиентов банков еще есть время для перехода на новый стандарт до 12 января 2020 года.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк обязал украинские банки с 5 августа открывать новые счета клиентам с применением международного номера банковского счета IBAN.

Изначально Нацбанк планировал внедрить обязательное применение IBAN для клиентов всех банков Украины при осуществлении переводов денежных средств с 1 ноября 2019 года, однако в начале октября продлил срок приема банками документов на перевод средств с реквизитами по прежним стандартам – "код банка" и "счет" - до 12 января 2020 года.