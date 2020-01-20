Сбитие самолета МАУ в Иране: Пристайко пояснил, как будут выплачиваться компенсации родственникам погибших

По словам главы МИД, необходимо сделать «политический толчок», чтобы юристы Украины и Ирана договорились о выплатах компенсации.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявляет, что для выплаты Ираном компенсаций за сбитый самолет компании «Международные авиалинии Украины» нужен «политический толчок».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Пристайко сказал на пресс-конференции.

По его словам, сегодня с официальной иранской делегацией, которая уже прибыла в Киев во главе с министром инфраструктуры и дорог, будет обсужден вопрос выплаты Украине компенсации.

«Но детально о компенсации будет обсуждаться юристами позже, потому что, вы понимаете, этот вопрос состоит из нескольких уровней. Первый уровень - это те компенсации, которые будут предоставлены страховыми компаниями и авиационной кампанией, затем на более высоком уровне – компенсации будут предоставлены иранской стороной», - пояснил глава МИД.

«Я не ожидаю, что детальная дискуссия состоится с министром инфраструктуры, для этого (нужно) войти в переговоры между юридическими командами, но без политического толчка, который мы собираемся делать сегодня, очевидно, этого не будет», - подчеркнул Пристайко.

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Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране потерпел крушение самолет "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев. Пассажиры и экипаж погибли.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

В Иран была направлена экспертная группа из Украины.

11 января президент Ирана официально признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки" и пообещал привлечь к ответственности виновных в сбитии самолета.

17 января министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Иран согласился передать "черные ящики" Украине.