Сегодня в Николаеве произошел взрыв неизвестного предмета, в результате чего два человека погибли, еще 8 ранены.
Об этом сообщили в региональном управлении Нацполиции. Сообщается, что сегодня около 14:00 на улице Пограничной вблизи заведения общественного питания прогремел взрыв неизвестного предмета.
На месте происшествия работают следователи, криминалисты, взрывотехники, сотрудники СБУ, спасатели и медики.
Это не первый взрыв в областном центре за сегодня. Ранее, около 10:00, на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что вблизи автовокзала по проспекту Богоявленскому неизвестный мужчина подорвал неизвестный предмет и погиб.
Выяснилось, что 41-летний мужчина совершил самоубийство, взорвав гранату. Кроме него больше никто не пострадал.
Специалисты взрывотехнической службы изъяли с места происшествия обломки от гранаты РГД-5. В ходе проверки вещей погибшего, других взрывоопасных предметов не обнаружено.
Тело будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
Открыто производство, предварительно, по ч. 1 ст. 115 ("умышленное убийство") Уголовного кодекса.
По данным СМИ, причиной взрыва в центре Николаева стала детонация взрывчатки. По предварительным данным, в припаркованном возле кафе автомобиле разминировщиков, сдетонировала взрывчатка, которую они обнаружили во время работ. Почему специалисты возили взрывоопасные предметы с собой в автомобиле, неизвестно.
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В сентябре 2024 года в городе Лубны на Полтавщине мужчина бросил гранату возле супермаркета, в результате чего один человек погиб, еще трое получили ранения. Говорилось, что неизвестный мужчина бросил взрывоопасный предмет в группу людей и скрылся.