Еще один взрыв в городе прогремел на автовокзале.

Сегодня в Николаеве произошел взрыв неизвестного предмета, в результате чего два человека погибли, еще 8 ранены.

Об этом сообщили в региональном управлении Нацполиции. Сообщается, что сегодня около 14:00 на улице Пограничной вблизи заведения общественного питания прогремел взрыв неизвестного предмета.

На месте происшествия работают следователи, криминалисты, взрывотехники, сотрудники СБУ, спасатели и медики.

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Это не первый взрыв в областном центре за сегодня. Ранее, около 10:00, на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что вблизи автовокзала по проспекту Богоявленскому неизвестный мужчина подорвал неизвестный предмет и погиб.

Выяснилось, что 41-летний мужчина совершил самоубийство, взорвав гранату. Кроме него больше никто не пострадал.

Специалисты взрывотехнической службы изъяли с места происшествия обломки от гранаты РГД-5. В ходе проверки вещей погибшего, других взрывоопасных предметов не обнаружено.

Тело будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Открыто производство, предварительно, по ч. 1 ст. 115 ("умышленное убийство") Уголовного кодекса.

По данным СМИ, причиной взрыва в центре Николаева стала детонация взрывчатки. По предварительным данным, в припаркованном возле кафе автомобиле разминировщиков, сдетонировала взрывчатка, которую они обнаружили во время работ. Почему специалисты возили взрывоопасные предметы с собой в автомобиле, неизвестно.

Другие новости о взрывах в городах

В сентябре 2024 года в городе Лубны на Полтавщине мужчина бросил гранату возле супермаркета, в результате чего один человек погиб, еще трое получили ранения. Говорилось, что неизвестный мужчина бросил взрывоопасный предмет в группу людей и скрылся.

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