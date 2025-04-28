Погибший правоохранитель недавно стал отцом.

В Николаевской области мужчина бросил в полицейских гранату. Один правоохранитель погиб, еще трое - находятся в больнице.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский. По его словам, инцидент произошел сегодня днем, когда наряд полиции прибыл на вызов о семейной ссоре. Мужчина бросил в сторону правоохранителей гранату, когда убегал:

"От полученных травм 21-летний полицейский сектора реагирования патрульной полиции Вознесенского районного управления полиции сержант полиции Максим Рыжко погиб во время оказания медицинской помощи. Еще трое полицейских госпитализированы".

Выговский отметил, что погибший полицейский недавно стал отцом. "Для всех скептиков, которые считают, что нужно отправить всю полицию на фронт - задайте себе вопрос: "А что, если такое произойдет с моим близким человеком или со мной?". К кому вы обратитесь за защитой?" - спросил офицер.

Видео дня

Как уточнили в региональном главке Нацполиции, происшествие произошло после 16:20 в Вознесенске. Два экипажа инспекторов сектора реагирования выехали на вызов женщины, которая заявила о семейной ссоре соседей. Пострадавшие правоохранители получили осколочные ранения конечностей.

Нападавшего задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, а также внесли сведения о событии по статье 348 Уголовного кодекса Украины "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и части 1 статьи 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Ему грозит пожизненное заключение.

Нападения на полицейских

Как писал УНИАН, в апреле прошлого года в Винницкой области двое военных - отец и сын - расстреляли правоохранителей, после чего скрылись. Тогда от полученных ранений погиб 20-летний полицейский Максим Зарецкий, его напарник получил ранения.

Сообщалось, что во время задержания они перевозили боевые гранаты. Суд определил им безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей.

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