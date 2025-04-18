Мужчина ехал из Винницы в цистерне.

Житель Одесской области пытался выехать в Молдову в цистерне с растительным маслом. Его подвесили на страховочных ремнях, чтобы незаметно перевезти через границу.

Как сообщают в Западном региональном управлении Госпогранслужбы, на пункте пропуска "Мамалыга" задержали грузовой автомобиль, которым управлял гражданин Молдовы. Во время осмотра пограничный наряд обнаружил, что на люке одного из отсеков цистерны сделаны специальные крепления, на которых подвешен человек.

Оказалось, что украинец 1982 года рождения договорился со знакомым водителем, что тот вывезет его в Молдову в грузовой цистерне. Он ехал от Винницы до пункта пропуска в подвешенном состоянии, погруженный в масло почти по грудь.

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На него составили материалы об административном правонарушении за попытку незаконного пересечения границы. Водителя грузовика задержали, в действиях иностранца усматривают признаки уголовного преступления, предусмотренного статьей 332 Уголовного кодекса Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

Выезд из Украины

Напомним, ранее украинские пограничники задержали мужчин, которые хотели пересечь границу с Беларусью. Опасность заключалась в том, что эта местность заминирована.

Также на Закарпатье задержали 11 украинцев, которые пытались перейти границу с Венгрией и Румынией. Двум из них помогал местный житель, еще один - делал это самостоятельно.

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