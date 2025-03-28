Некоторые категории граждан могут выезжать при наличии определенных документов и оснований.

В Украине из-за военного положения временно ограничен выезд за границу для военнообязанных мужчин.

Бывший депутат Киевоблсовета, адвокат Роман Симутин рассказал УНИАН, кто может выехать за границу и как это происходит.

По его словам, выезд мужчин за границу регулируется 57 постановлением Кабмина от 27 января 1995 года, в которое просто постоянно вносили изменения.

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Кто может выезжать из Украины

Имеют право выехать за границу мужчины, которые получили отсрочку от мобилизации. Но есть исключения - в частности, преподаватели, учителя, студенты, народные депутаты.

Выезжать за границу могут, в том числе лица с инвалидностью, те, кто сопровождает таких людей, - осуществляет постоянный уход, является опекуном, а также многодетные родители. Для этих людей не установлены конкретные сроки возвращения в Украину.

Лица с бронированием могут пересечь границу только в случае поездки в командировку.

Отдельно стоит остановиться на том, как происходит выезд за границу инвалидам 2 группы и других. Им разрешено пересекать границу, но главное требование для этого - оформленная отсрочка. Кроме того, у человека при себе должно быть пенсионное удостоверение или справка из Соцзащиты о том, что у него есть группа инвалидности, но при этом ему не начисляются пенсионные выплаты.

Как выехать студенту, забронированному и военному

Выезд студентов за границу 2025 имеет свои правила. Эта возможность предусмотрена для студентов в возрасте от 18 до 22 лет только по программе академической мобильности, но сделать это практически невозможно.

"Для выезда таким путем нужно оформлять кучу документов - сначала документы собирает учебное заведение, подает их на согласование в Минобразования, а министерство формирует список тех, кто должен учиться по программе академической мобильности. Возможность выехать могут получить лишь несколько сотен студентов, и они должны вернуться в Украину через полгода", - рассказал Симутин.

В то же время выезд военнослужащих из Украины, чтоб отдохнуть в отпуске или пройти лечение, оформляется приказом. Соответствующий документ подписывает командир воинской части, в которой воин проходит службу. В приказе обязательно указывается, куда лицо поедет и на какой период. Если пункт назначения в приказе не будет указан, то военнослужащего за границу просто не выпустят.

А вот забронированные лица никак не могут выехать в отпуск, но могут поехать в командировку. Чтобы пересечь границу, у них должен быть подготовлен по месту работы приказ о командировке, в котором четко прописывается, куда лицо направляется, какая программа поездки и ее цель.

"К примеру, если человек едет на конференцию, то в приказе должно быть указано, где будет проходить мероприятие и в какой период. Желательно, чтобы с собой человек имел вызов на конференцию", - объяснил он.

Также Симутин рассказал, могут ли выезжать украинцы, которых исключили из воинского учеты из-за судимости.

"Такие мужчины не смогут выехать из Украины. Этих мужчин не пропустят через границу - есть договоренность между странами о том, что ранее судимые лица не могут попасть в другое государство", - подчеркнул адвокат.

справка Роман Симутин Адвокат Роман Симутин с 1994 по 2003 год служил в следственных подразделениях, а в 2000-2003 годы - занимался расследованием преступлений в сфере экономики. Депутат двух созывов: Броварского и Киевского областного советов в 2010 - 2020 годы. Сейчас занимается адвокатской практикой.

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