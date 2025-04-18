Поисково-спасательная операция осложняется из-за тумана и сильного ветра.

В Италии, недалеко от Неаполя, оборвалась канатная дорога, используемая туристами, в результате чего кабина рухнула с высоты. Об этом сообщает Sky News.

По предварительным данным, как минимум четыре человека - две пары туристов - погибли, один получил ранения, еще один числится пропавшим без вести.

В то же время, 16 туристов удалось спасти из кабинки, которая застряла у подножья горы после обрыва. Их вытащили по одному в ходе сложной спассательной операции с использованием страховочных ремней.

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Причиной трагедии послужил обрыв троса. По словам спасателей, единственным выжившим оказался мужчина средних лет. Он находится в критическом состоянии.

В местной пожарной службе сообщили журналистам, что к поискам пропавшего человека привлекли около 50 спасателей.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони, которая находится в США с официальным визитом, выразила соболезнования семьям погибших. Она подтвердила, что находится на связи со спасателями.

По словам главы региона Кампания Винченцо Де Лука, спасательная операция затруднена из-за тумана и сильного ветра.

Трагедия на канатной дороге в Италии

Как писал УНИАН, несколько лет назад, в 2021 году, в Италии на канатной дороге произошло похожее ЧП. Кабина в результате обрыва троса рухнула с высоты, в результате чего погибли 12 человек. Это случилось на канатной дороге Стреза-Моттароне.

Обрыв каната тогда произошел на самом высоком участке маршрута в 300 м от вершины горы. Кабина рухнула на лесистом труднодоступном участке.

Причиной падения кабины на канатной дороге оказался отказ системы экстренного торможения. В связи с трагедией были задержаны три человека.

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