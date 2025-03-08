Второй окружной суд Мюнхена установил особую тяжесть преступления.

В Германии суд вынес приговор россиянину, который убил двух украинских военных. 58-летнего мужчину, которого обвиняли в преступлении в Мурнау, приговорили к пожизненному заключению.

Об этом сообщает немецкое издание N-tv. Отмечается, что приговор был вынесен в пятницу, 7 марта. Ранее россиянин признал свою вину в суде.

Второй окружной суд Мюнхена установил особую тяжесть преступления. Досрочное освобождение осужденного практически невозможно.

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По данным суда, мужчины были знакомы между собой и время от времени вместе выпивали. Однажды между ними возникла ссора, по итогам которой россиянин пошел в квартиру, взял нож и атаковал украинцев.

В своем обвинительном заключении прокуратура исходила из того, что россиянин действовал на почве преувеличенного национализма и ненависти к украинцам. Однако суд не признал доказанным политический мотив.

Известно, что на решение суда можно подать апелляцию в Федеральный суд в Карлсруэ.

Убийство украинских военных в Мурнау

27 апреля в немецком городе Мурнау произошло убийство двух украинских военных. Им было 23 и 36 лет. Мужчины проходили в Германии реабилитацию.

Правоохранители в содеянном подозревали россиянина. Известно, что он был в состоянии алкогольного опьянения – мужчину задержали в тот же вечер. Следователи не исключали, что за убийством кроются политические мотивы.

В феврале россиянин признал свою вину в суде.

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