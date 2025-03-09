Более половины населения выступили категорически против такой идеи.

Подавляющее большинство граждан Польши не поддерживают идею об отправке войск в Украину.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного United Surveys для издания Wirtualna Polska. В частности, 86,5% опрошенных поляков против отправки польских войск в Украину, из них 58,5% - категорически против.

При этом 8,4% поляков готовы поддержать отправку польских военных в Украину, хотя однозначно это решение поддерживают только 0,8% опрошенных. Не определились в этом вопросе 5,1% респондентов.

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Отправка миротворцев в Украину

В начале этого года министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отверг возможность отправки войск в Украину для закрепления возможного прекращения огня.

"Когда появится мирный план, мы его обсудим, но пограничные государства не являются теми, кто должен каким-либо образом появляться со своими войсками в Украине, потому что я считаю, что должно быть большее распределение бремени и диверсификация внутри НАТО", - высказал мнение министр.

А 7 марта стало известно, что Польша и Румыния участвуют в инициативах международной группы для гарантий безопасности и поддержания мира в Украине. Они не будут присылать военных, как это обязались сделать при определенных условиях другие страны. Польша активно участвует в консультациях "коалиции желающих" по миротворцам в Украине, но премьер-министр страны Дональд Туск ранее сказал, что польских солдат в Украине не будет.

Турция, которая обладает второй по численности армией в НАТО после США, заявила, что может направить войска для участия в потенциальной миротворческой миссии в Украине.

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