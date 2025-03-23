Соцсети сообщили, что женщина сама проиесла взрывчатку в помещение.

В городе Беляевка Одесской области в результате взрыва в отделении полиции погибла женщина. Об этом пишут социальные сети. Трагедию уже подтвердили в Национальной полиции.

Соцсети сообщили, что неизвестная женщина в помещение пронесла взрывчатку, которая подорвалась вместе с ней.

Полиция отметила, что на месте работают полицейские и сотрудники СБУ.

"Правоохранители Одесской области работают на месте взрыва в здании полиции. В результате происшествия погибла женщина, есть пострадавшие. На месте работают полицейские и сотрудники СБУ", - говорится в сообщении.

Другие инциденты с взрывчаткой в ​​Украине

Как сообщал ранее УНИАН, в четверг, 20 марта, в центре Ровно произошел взрыв. В результате инцидента пострадали два человека. В Нацполиции установили, что вблизи одного из торгово-развлекательных центров взорвалось самодельное взрывное устройство, перевозимое в автомобиле. Пострадавших водитель и пассажир госпитализированы.

Также 11 марта россияне взорвали своих агентов в Ивано-Франковске. Как установило расследование, приспешниками врага оказались двое местных несовершеннолетних 15 и 17 лет. В результате происшествия 17-летний злоумышленник погиб на месте, а его 15-летний сообщник госпитализирован с тяжелыми ранениями. Несовершеннолетние учились в колледжах и дружили.

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