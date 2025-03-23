Свечение вместе со звуком прибоя и голосами птиц буквально завораживает.

В Одессе, в небе над Черным морем, зафиксировали гало - оптическое явление, во время которого солнце будто в ореоле.

Очевидица Ольга Богданова обнародовала в социальных сетях фото и видео, на которое она "поймала" гало. Явление, которое ей удалось снять, поражает своей красотой. Над спокойным морем "висит" Солнце, а вокруг него появляется ореол. Это свечение вместе со звуком прибоя и голосами птиц буквально завораживает.

"Мое зрение хочет быть лучше, но гало я увидела", - написала Богданова в Facebook.

Справочно: Гало (от греч. "круг, диск"), аура, нимб, ореол - группа атмосферных оптических явлений, характеризующаяся возникновением вторичного свечения вокруг источника света, обычно имеющего форму круга, кольца, дуги, светового столба или "алмазной пыли". Явление обычно появляется вокруг Солнца или Луны, иногда вокруг других мощных источников света, как уличные огни. Существует множество типов гало, но они вызваны преимущественно ледяными кристаллами в перистых облаках в верхних слоях тропосферы на высоте 5-10 км.

В тусклом лунном гало глаз не различает цветов, что связано с особенностями сумеречного зрения. Иногда, в морозную погоду, возможно появление гало, образующегося кристаллами льда, взвешенными в атмосфере близко к земной поверхности. В этом случае гало напоминают сверкающие драгоценные камни ("алмазная пыль"), а нижняя часть гало может быть видна на фоне окружающего пейзажа, если Солнце находится достаточно низко над горизонтом.

Другие интересные явления в Одессе

В Одессе зафиксировали редкое оптическое явление фата-моргана. Оно создало иллюзию парения судов над Черным морем. В тот момент в Одесской акватории находилось несколько судов, которые прибыли в порт под погрузку, или наоборот - выходили из порта. Из-за оптического явления судна будто "оторвало" от воды. Фата-моргана возникает, когда холодный воздух находится близко к морю, а над ним - более теплый воздух. В результате объекты, которые находятся на поверхности воды, как будто поднимаются вверх. Это явление можно зафиксировать нечасто.

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