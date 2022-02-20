В псевдореспублике пожаловались, что злоумышленники отстреливались и ранили "спецназовцев".

В так называемом "Министерстве госбезопасности" самопровозглашенной "ДНР" утверждают, что 19 февраля "спецназ" псевдоведомства в Донецке задержал украинскую "диверсионно-террористическую группу".

"Украинские диверсанты" якобы планировали осуществить на территории "республики" подрывы фильтрационных станций, газопроводов и электроподстанций, говорится на сайте "МГБ ДНР".

В псевдоминистерстве утверждают, что во время задержания "диверсанты" отстреливались, и были ранены два "спецназовца".

Напомним, ситуация на Донбассе обострилась 17 февраля – подконтрольные России боевики в Луганской области обстреляли садик и школу из запрещенного Минскими соглашения тяжелого вооружения, пострадали гражданские.

Противник, в свою очередь, обвинил украинскую сторону в вооруженных провокациях.

Позже – 18 февраля – в центре Донецка был взрыв. Потом стало известно, что был взорван автомобиль УАЗ, принадлежавший так называемому начальнику "Народной милиции ДНР" Денису Синенкову.

Главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин утверждал, что взрыв в Донецке является "диверсией" и "подготовкой к наступлению Киева". После взрыва в Донецке был задержан якобы "украинский спецагент".

18 февраля стало известно, что Пушилин заявил о массовой эвакуации жителей Донбасса в РФ. СМИ узнали, что обращение Пушилина об эвакуации было записано еще до обострения ситуации на Донбассе – 16 февраля.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов говорил, что Украина не собирается освобождать часть Донбасса силой. В украинском Минобороны уверяли, что Киев не планирует никаких наступательных операций.

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