В Донецке "ДНР" задержали местного блогера после критических публикаций

Александра Болотина отвезли в следственный изолятор без составления необходимых документов.

В Донецке так называемое «МВД» при группировке «ДНР» задержало местного блогера Александра Болотина.

Об этом в Facebook написал блогер «Сеня Анатолич Варм».

Читайте такжеВ Луганске застрелили боевика "ЛНР" (фото)По его информации, Болотина задержали 21 января в 9:00 утра и продержали до 18:00 без составления протокола задержания. Позже блогера задержали снова.

«Болотина изолировали практически на 10 часов без всяких санкций и протоколов. Позвонить семье не дали возможности. Соответственно доступа к адвокату у него не было. Через 15 минут после звонка на 102 Болотина привезли домой и составили акты об изъятии оргтехники. Сейчас, спустя 13 часов после первого незаконного задержания, Болотина отвезли в следственный изолятор без составления необходимых документов. По крайней мере, семье не выдали никаких протоколов и санкций. Мотивировали тем, что не обязаны ничего составлять и давать», – написал он.

Известно, что накануне Болотин опубликовал несколько публикаций в соцсетях, посвященных отсутствию питания в школах Макеевки.

Ранее УНИАН сообщал, что на Донбассе застрелили главаря «спецназа ДНР» Кривулю.