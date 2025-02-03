Подозреваемого взяли под стражу до 1 апреля без права на залог.

Суд избрал меру пресечения подозреваемому по делу об убийстве военнослужащего ТЦК в Полтавской области. Об этом сообщает Общественное.

Отмечается, что в суде сторона обвинения подала ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней с момента задержания. Прокурор просил не определять право внесения залога. Аргументировал это тем, что определение залога невозможно из-за применения насилия в отношении военнослужащих со стороны подозреваемого.

В то же время, как пишет издание, адвокат подозреваемого сообщил, что его подзащитный активно сотрудничал со следствием. В частности, он дал показания правоохранителям, участвовал в следственном эксперименте и сообщил, где оружие, из которого ранил военнослужащего ТЦК. Также он желает возместить моральный и материальный ущерб потерпевшим. Поэтому ходатайствовали о мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста без права внесения залога.

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"Подозреваемый Вадим Кузуб ходатайство своего защитника поддержал. В зале суда сообщил, что умышленно не хотел убить военного. А хотел его напугать и обезвредить. По его словам, скорая помощь ехала 40 минут, поэтому не успели спасти раненого. Судья Нагорная Наталья приняла решение о содержании под стражей сроком 60 дней без права внесения залога", - говорится в сообщении.

Убийство военного ТЦК на Полтавщине - что известно

Как сообщал УНИАН, 1 февраля в городе Пирятин Полтавской области во время сопровождения военнообязанных в учебный центр неизвестный мужчина из охотничьего ружья застрелил военнослужащего областного ТЦК и скрылся с одним из мобилизованных.

Командующий Сухопутных войск ВСУ Михаил Драпатий отреагировал на убийство военного ТЦК и отметил, что убийства военных в тылу - это красная линия, которую нельзя пересекать.

2 февраля двум лицам - жителям Лубен и Полтавы было сообщено о подозрении по делу об убийстве военного ТЦК, который сопровождал мобилизованных. В Офисе генпрокурора отметили, одному инкриминируют препятствование законной деятельности ВСУ в особый период, умышленное убийство и похищение огнестрельного оружия, соединенное с насилием (ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 262 Уголовного кодекса). Другому - пособничество в препятствовании законной деятельности ВСУ в особый период (ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса).

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