По словам Ивана Варченко, Украина имеет врага, которого нужно уничтожать, однако он не внутри страны.

Те, кто пытаются оправдать убийство работника Полтавского ТЦК и СП, а также переложить ответственность, не приносят пользы Украине. Об этом заявил военный ВСУ, эксперт по вопросам национальной безопасности Иван Варченко в эфире "Эспрессо".

"У Украины есть враг, которого надо уничтожать, но он точно не внутри нашей страны. Никаких оправданий для подобных убийств нет, особенно если человек не хочет воевать или мстит представителям ТЦК. Преступник должен быть наказан. Он выявлен, и он обязательно будет привлечен к ответственности с отягчающими обстоятельствами, скорее всего. Но это не означает, что представители ТЦК могут попирать права и свободы граждан. Во время выполнения их обязанностей не должны нарушаться честь и достоинство человека", - считает Варченко.

Эксперт отметил, что государство должно находить возможности, чтобы быть достойным в своей работе, а также в работе ТЦК.

Видео дня

"Действительно, есть много нареканий на работу сотрудников ТЦК, и часть из них оправдана. Но нужно искать варианты, чтобы оставаться достойными представителями государства", - подчеркнул военный.

По его словам, такое преступление ни в коем случае нельзя оправдывать, ведь это вредит обороне и боеспособности Украины. Варченко считает, что это не форма действия, которую можно терпеть.

"Да, с одной стороны имеем преступление, с другой - не безупречную работу ТЦК. Если в другом месте тоже есть преступление, то это, скорее исключения, чем правила. Правонарушений действительно много. Плохо, когда у нас есть примеры насильственной мобилизации. Это тоже не делает страну или наших солдат сильнее. Поэтому должны искать варианты, и быть взрослыми. Этот вопрос касается политической системы и информационной составляющей в обществе", - подытожил военный.

Нападения на работников ТЦК

Как писал УНИАН, в Пирятине, что на Полтавщине, задержали мужчину, который застрелил сотрудника ТЦК. Произошло это 1 февраля 2025 года на автозаправочной станции во время сопровождения военнообязанных.

Как оказалось, неизвестный мужчина в серой балаклаве подошел к военнослужащему Полтавского РТЦК и СП и начал угрожать охотничьим ружьем, требуя отдать оружие. Однако когда он получил отказ, то выстрелил в работника ТЦК, в результате чего он погиб на месте.

После этого мужчина забрал автомат у военного и убежал вместе с одним из мобилизованных военнообязанных.

Также 1 февраля в помещении ТЦК в Ровно произошел взрыв, в результате чего погиб один человек, еще шестеро получили ранения. Сейчас правоохранители и другие службы работают на месте происшествия.

Вас также могут заинтересовать новости: