У одного из фигурантов дела нашли 2 корпуса ручных гранат, охотничье ружье, патроны, балаклаву. Автомат военного ТЦК нашли в лесопосадке, где его бросили подозреваемые.

Двум лицам - жителям Лубен и Полтавы сообщено о подозрении по делу об убийстве военного ТЦК, который сопровождал мобилизованных.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, одному инкриминируют препятствование законной деятельности ВСУ в особый период, умышленное убийство и похищение огнестрельного оружия, соединенное с насилием (ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 262 Уголовного кодекса). Другому - пособничество в препятствовании законной деятельности ВСУ в особый период (ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса).

По данным следствия, житель Полтавы совместно с другими мобилизованными в сопровождении военнослужащих Полтавского РТЦК и СП ехал на обучение в воинскую часть. "Намереваясь уклониться от военной службы, он несколько раз звонил знакомому из Лубен и сообщал маршрут автобуса. Когда автобус остановился на автозаправочной станции в Пирятине, житель Лубен из ружья, которое привез с собой, выстрелил в одного из сопровождающих, вызвав военнослужащему огнестрельное ранение несовместимое с жизнью. В дальнейшем он завладел автоматом потерпевшего и вместе с сообщником скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении.

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Во время обыска у жителя Лубен нашли 2 корпуса ручных гранат, охотничье ружье, патроны, балаклаву, мобильные телефоны. Вещественные доказательства направлены на экспертизы. Автомат военного нашли в лесопосадке, где его бросили подозреваемые.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Убийство военного ТЦК в Пирятине

1 февраля в городе Пирятин Полтавской области во время сопровождения военнообязанных в учебный центр неизвестный мужчина из охотничьего ружья застрелил военнослужащего областного ТЦК и скрылся с одним из мобилизованных.

Убийства военных в тылу - это красная линия, которую нельзя пересекать, заявил командующий Сухопутных войск ВСУ Михаил Драпатый.

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