Организатор продумал формат до мелочей и встречал гостей на входе в дом лично.

Во Львовской области предприниматель организовал "Порядочную галицкую вечеринку" для взрослых. Суд наказал его, сообщает Zaxid. net со ссылкой на приговор Городокского районного суда.

Отмечается, что фигурантом дела стал директор львовской фирмы "Капитолий" Михаил Гурин. В конце 2023 года он организовал секс-вечеринку в селе Бартатов вблизи Львова.

Как говорится в материалах дела, Гурин создал группу в Telegram под названием "Порядочная галицкая вечеринка", отметив время и дату ее проведения 23 декабря 2023 года в 21:00. Участниками чата были 63 пользователя. В нем содержалась информация о порядке проведения мероприятия.

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На входе участники должны были обязательно сдать мобильные телефоны. Половые и другие отношения/дотики разрешены по согласию сторон. Дресс-код - тематический.

Участники должны были пройти собеседование в видеоформате, прислать личные фотографии и оплатить от 700 до 3500 грн за вход. Оплата зависела от пола участника и идет ли на вечеринку пара.

После оплаты организатор присылал "персональные номера", которые участники должны были назвать при входе на вечеринку.

В канун события Гурин прислал участникам локацию проведения вечеринки - частный дом, который снял на два дня (23-24 декабря) за 16000 грн и специально оборудовал красным светом, музыкой, баром и прочим. В приговоре не указали локацию, где проводили мероприятие, но в сети пользователи сообщали, что речь идет о доме в Бартатове.

Известно, что Гурин лично встречал участников при входе на вечеринку. Во время мероприятия участники совершали развратные действия, вступали в неупорядоченные половые отношения. Бизнесмена-организатора обвинили в совершении "сводничества для разврата, в частности, посредничества, которое проявилось в организации встречи и содействии добровольным сексуальным отношениям незнакомых между собой лиц".

Гурин свою вину признал и раскаялся, просил его строго не наказывать. Судья Ангелина Малахова-Онуфер признала его виновным в создании или содержании мест разврата (ч.2. ст. 302 УК) и назначила ему наказание в виде трех лет ограничения свободы. В то же время виновника освободили от основного наказания, установив два года испытательного срока.

Напомним, ранее недалеко от Мар-дель-Плата в Аргентине свингеры устроили подпольную вечеринку. Однако недоброжелатели вызвали на место правоохранителей, которых там приняли за стриптизеров.

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