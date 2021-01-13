Недалеко от Мар-дель-Плата в Аргентине свингеры устроили подпольную вечеринку во время карантина. Однако недоброжелатели вызвали на место правоохранителей, которых там приняли за стриптизеров.
Об этом сообщает Buenos Aires Times.
На вечеринке копы застали два десятка человек от 35 до 55 лет. В доме играла музыка, были накрыты столы, а на полу лежали матрасы. Одна из женщин подошла к полицейскому и прошептала: «Ты меня возбуждаешь». Еще один свингер признался, что принял копов за «десерт».
«Это было комично и абсурдно одновременно», - поделился своими впечатлениями от увиденного один из правоохранителей.
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В результате вечеринку прекратили. Всем ее участникам и владельцу дома грозят штрафы за нарушение карантина. Задержанные не оказывали сопротивления, были вежливыми и даже шутили.
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