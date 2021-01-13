Участники вечеринки решили, что прибывшие полицейские на самом деле являются стриптизерами

Недалеко от Мар-дель-Плата в Аргентине свингеры устроили подпольную вечеринку во время карантина. Однако недоброжелатели вызвали на место правоохранителей, которых там приняли за стриптизеров.

Об этом сообщает Buenos Aires Times.

На вечеринке копы застали два десятка человек от 35 до 55 лет. В доме играла музыка, были накрыты столы, а на полу лежали матрасы. Одна из женщин подошла к полицейскому и прошептала: «Ты меня возбуждаешь». Еще один свингер признался, что принял копов за «десерт».

«Это было комично и абсурдно одновременно», - поделился своими впечатлениями от увиденного один из правоохранителей.

Читайте такжеМужчина 15 лет работал в порнобизнесе в тайне от жены

В результате вечеринку прекратили. Всем ее участникам и владельцу дома грозят штрафы за нарушение карантина. Задержанные не оказывали сопротивления, были вежливыми и даже шутили.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН