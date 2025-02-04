Светлана Макринская, Олег Булашев

Своей вины мужчина не признал.

В Полтаве к 6 годам заключения приговорили бывшего фитнес-тренера, который оскорблял работников ТЦК и ударил правоохранителя во время задержания.

По информации Управления СБУ в Полтавской области, летом 2023 года, находясь в центре Полтавы, фигурант начал провоцировать и нецензурно оскорблять работников местного военкомата.

"Провокатор плюнул в одного из военных, который вернулся с фронта, получив контузию и многочисленные ранения в результате подрыва на мине. Во время инцидента он безосновательно обвинил украинских защитников в том, что они якобы виноваты в развязывании войны РФ против Украины и "убивают людей за деньги". Кроме того, он оказался горячим сторонником кремлевских нарративов о войне в Украине", - говорится в сообщении.

Видео дня

Мужчина снимал свои действия на камеру и впоследствии выложил видео с "комментариями" на собственной странице в одной из соцсетей.

Как установила СБУ, таким образом фигурант уже неоднократно пытался дискредитировать украинских защитников, которые воюют с российскими захватчиками.

По данным Полтавской облпрокуратуры, кроме этого, 29 августа 2023 года во время проверки документов сотрудниками полиции мужчина вел себя вызывающе, игнорировал просьбы прекратить противоправное поведение, а при задержании оказал сопротивление и нанес телесные повреждения одному из правоохранителей.

Согласно заключению медицинского освидетельствования, в этот день бывший фитнес-тренер находился в состоянии наркотического опьянения.

Реклама

Блогеру сообщили о подозрении по 4 статьям Уголовного кодекса Украины: ч.1 ст.114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований); ч. 2 ст. 435-1 (оскорбление чести и достоинства военнослужащего, угроза военнослужащему); ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа); ч. 2, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников)

Бывший фитнес-тренер получил 6 лет лишения свободы с конфискацией половины принадлежащего ему имущества.

Как добавили в прокуратуре, своей вины в совершении преступлений мужчина не признал.

По данным источников УНИАН в правоохранительных органах, речь идет о бывшем фитнес-тренере из Полтавы Романе Заволоке.

Реклама

Детали инцидента с полтавским фитнес-тренером

Как сообщал УНИАН, летом 2023 года на улице в Полтаве фитнес-тренер Роман Заволока оскорбил и унизил работников Полтавского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Одним из них был военнослужащий, который вернулся из зоны боевых действий.

Тренер заявил, что военный – "дурак, который попался на крючок", а теперь за деньги "кошмарит пацанов". Кроме того, он плюнул в военнослужащего и показал неприличный жест.

В августе во время проверки документов полицейскими мужчина вел себя вызывающе, нецензурно выражался и нанес телесные повреждения одному из правоохранителей.

Позже Заволока объяснил свой поступок тем, что боялся вручения повестки.

Вас также могут заинтересовать новости: