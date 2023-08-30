Злоумышленником оказался местный фитнес-тренер - пылкий сторонник кремлевских нарративов о войне в Украине.

Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией задержала в Полтаве провокатора, который публично оскорблял и плевал в украинских военных.

Как сообщила пресс-служба ведомства, злоумышленником является местный фитнес-тренер - пылкий сторонник кремлевских нарративов о войне в Украине.

Правоохранители задокументировали случай, когда в центре Полтавы он начал провоцировать и нецензурно оскорблять должностных лиц местного военкомата. В частности, мужчина обвинил украинских защитников в том, что они якобы виновны в развязывании войны РФ против Украины и "убивают людей за деньги". Кроме того, он плюнул в бойца ВСУ, который вернулся с фронта, получив контузию и многочисленные ранения в результате подрыва на мине.

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Провокатор снимал все на камеру телефона, а затем отснятое видео с "комментариями" выложил на собственной странице в Инстаграме.

По данным СБУ, таким образом задержанный уже неоднократно пытался дискредитировать украинских защитников, воюющих с российскими захватчиками.

Сейчас правоохранители также проверяют информацию о том, что провокационные видео и сообщения злоумышленника могли использоваться кремлевскими пропагандистами для распространения новых фейков о войне в Украине.

"После последнего наиболее резонансного случая мужчина пытался скрываться от правосудия. Однако правоохранители задержали его. Сейчас решается вопрос относительно сообщения фигуранту о подозрении", - рассказали в СБУ.

В то же время, в офисе генпрокурора уточнили, что вечером 29 августа правоохранители пытались проверить у этого же мужчины документы, когда тот находился в публичном месте. Во время проверки документов провокатор совершил драку и нанес телесные повреждения одному из полицейских.

Скандал с фитнес-тренером

Как ранее сообщал УНИАН, в июле этого года Роман Заволока, который ведет один из полтавских пабликов, поссорился с военными и показал им неприличный жест. По его словам, защитники "испортили ему настроение" и "подвергли психологической нагрузке", попросив предъявить документы.

Позже сети появился фрагмент разговора представителей ТЦК с жителем Полтавы. На кадрах видно, что представители военкомата вели себя достойно, тогда как Заволока обругал и плюнул в представителей военкомата, потому что боялся повестки.

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