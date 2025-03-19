Сейчас он находится в СИЗО и ожидает приговора суда.

Застройщика Анатолия Войцеховского, который обманул инвесторов 42 новостроек Киева и сбежал за границу, экстрадировали в Украину. Хотя фамилию правоохранители не называют, но из сообщения Нацполиции следует, что речь идет именно о Войцеховском.

В частности отмечается, что фигурант хорошо известный киевлянам застройщик, который часто начинал возведение жилых комплексов на самовольно занятых участках и без полного пакета разрешительной документации по ценам на 30-40% ниже рыночных. Значительное количество зданий его фирмы так и не достроили, в эксплуатацию ввели лишь несколько.

Обманутые инвесторы до сих пор не могут зарегистрировать право собственности на эти квартиры и подключиться по постоянной схеме к коммунальным сетям. Большинство домов так и остались подключенными по временным схемам, а значит - жители имеют постоянные перебои с электричеством и водоснабжением и платят за это по большим промышленным тарифам. В некоторых многоэтажках вынуждены отапливать жилье дровами.

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"Следователи полиции при оперативном сопровождении Управления стратегических расследований в городе Киеве расследовали более сотни эпизодов преступлений, связанных с аферами фигуранта. Вручили ему подозрения за создание организованной преступной группы для самовольного занятия земельных участков, присвоение средств инвесторов, организацию подделки официальных документов и умышленное уклонение от уплаты налогов. Наложили арест на его имущество стоимостью в 200 миллионов гривен, 12 обвинительных актов направили в суд", - информирует Нацполиция.

Согласно сообщению, по фактам незаконных действий следователи полиции открыли десятки уголовных производств и дважды задерживали фигуранта в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В обоих случаях суд избирал ему меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога. Эти залоги он оплатил и сбежал за границу. С тех пор прошло 5 лет.

Застройщик был объявлен в международный розыск и его отыскали в Испании.

"В марте 2025 года его экстрадировали в Украину, чтобы он наконец предстал перед судом и получил надлежащее наказание за совершенные преступления. Сейчас фигурант находится в СИЗО", - отмечает полиция.

При этом сообщается, что злоумышленнику избрали меру пресечения в виде "содержания под стражей с альтернативой залога 20 миллионов гривен".

За совершенные преступления фигурнату грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества, отмечает Нацполиция.

Что известно о пресловутом застройщике Войцеховском

По данным КГГА, от афер Войцеховского пострадали более 10 тыс инвесторов. Фигурант имел 63 подконтрольных компании, которые начали строительство 42 жилых комлексов. У некоторых домов не было прав пользования земельными участками. У других - разрешения на строительство. Значительно ниже цена жилья привлекала инвесторов.

25 октября 2016 года правоохранители завершили досудебное расследование по делу против киевского застройщика Войцеховского. Следствием установлено, что фигурант в соучастии с другими лицами в 2004-2013 годах приобрел доли в уставных капиталах ряда предприятий, некоторые из них в 2014 году были переоформлены на подставных лиц.

С помощью этих предприятий преступная группировка самовольно захватила земельные участки под строительство 40 объектов. Также установлены отдельные факты повторной продажи квартир в жилых домах, уже реализованных другим гражданам. Отдельные объекты строительства, которые были введены в эксплуатацию на основании поддельных решений судов, незаконно регистрировались в Государственном реестре недвижимого имущества. В частности, установленные нарушения имели место при строительстве ЖК "Жемчужина Троещины" на ул. М. Закревского, 42А, БЦ "Доминион де люкс" на ул. Ушинского, 40, ЖК "Мега Сити" на ул. Харьковское шоссе, 19 и 19-А, ЖК "Сосновый Бор" (квартал ул. Олевской, Клавдиевской, Бахмацкой).

Недавно издание "Обозреватель" в своем материале сообщило, что экс-менеджер бывшей строительной империи скандального Анатолия Войцеховского стал фигурантами громкой рейдерской схемы столичной недвижимости.

Схема всегда одна и та же: к регистраторам приходят с инвестиционными договорами от застройщика, которым может быть 15-10 лет, и требуют зарегистрировать право собственности на недвижимость, которая уже давно имеет владельцев. Как говорится в материалах суда, иногда для этого используют фальшивые документы. Более того, в отдельных случаях через Минюст отменяли предыдущую регистрацию.

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