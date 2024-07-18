К регистраторам приходят с инвестиционными договорами от застройщика, которым может быть 15-10 лет, и требуют зарегистрировать право собственности на недвижимость, которая уже давно имеет владельцев, узнали журналисты.

Экс-менеджер бывшей строительной империи скандального Анатолия Войцеховского стали фигурантами громкой рейдерской схемы столичной недвижимости. Об этом говорится в материале издания "Обозреватель".

Схема всегда одна и та же: к регистраторам приходят с инвестиционными договорами от застройщика, которым может быть 15-10 лет, и требуют зарегистрировать право собственности на недвижимость, которая уже давно имеет собственников. Как говорится в материалах суда, иногда для этого используют фальшивые документы. Более того, в отдельных случаях через Минюст отменяли предыдущую регистрацию.

"Эта схема появилась очень давно. Расскажу на примере. Условно, вы заключили инвестиционный договор с застройщиком, дом построили, на вас зарегистрировали право собственности на квартиру. Проходит 10 лет, вы спокойно себе живете, но компания, с которой вы заключали договор об инвестировании, меняет владельца. Тогда они идут в Министерство юстиции и отменяют регистрационные действия, в результате которых вы получили квартиру. Потом квартиру перепродают, к вам приходят со словами: "Это же моя квартира, чего вы здесь живете?" И вам надо идти в суд и доказывать, что это ваша квартира и вы за нее платили", - рассказывает адвокат Александр Собкович. Он уже несколько лет занимается расследованием подобных схем.

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По материалам правоохранителей, в них фигурирует Сергей Шепелев. На некоторое время он стал совладельцем "ТРЕСТ Киевгорстрой-1". Это компания, которая построила целые микрорайоны многоэтажек в столичной Оболони.

По данным YouCotrol, Сергей Шепелев отмечается как один из бывших руководителей ООО "Укоинвестбуд". Многим киевлянам известна эта компания, которая входила в группу пресловутого застройщика Анатолия Войцеховского. Пока нет подтверждений, что именно Войцеховский является автором ноу-хау своего бывшего менеджера, который получил контроль над ЧАО "Трест Киевгорстрой-1". Впрочем, попытки задним числом пересмотреть права собственности на объекты, построенные десятилетия назад, является новым вызовом для столичного рынка недвижимости.