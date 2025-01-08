Ребенок выбежал на лед и провалился.

Полиция Черниговщины расследует обстоятельства трагической гибели на воде мужчины и ребенка.

Как сообщили в отделе коммуникаций полиции Черниговской области, в тот день в районное управление поступило сообщение, что в одном из сел Киселевской общины в реке утонули пожилой мужчина и ребенок.

Погибшими оказались местные жители, 66-летний мужчина и его 7-летний внук. По словам свидетелей, мальчик внезапно выбежал на лед и провалился в воду. Дедушка пытался спасти внука. К сожалению, оба погибли.

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Следователи расследуют уголовное производство по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай".

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