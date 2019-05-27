Бунт в одесской колонии. Что спровоцировало беспорядки

События понедельника, 27 мая, в Южной исправительной колонии (№51), расположенной на одной из самых оживленных улиц Одессы, без преувеличения всколыхнули всю Украину. Шутка ли, более четырех сотен заключенных взбунтовались, захватили нескольких сотрудников пенитенциарного заведения и устроили поджог…

Кроме того, появилась информация о массовом побеге, которая, к счастью, не подтвердилась.

Рядом с указанной колонией, расположенной по улице Люстдорфская дорога, находятся еще несколько аналогичных учреждений, в том числе, СИЗО, в котором почти два года назад произошло жуткое преступление – убийство и расчленение женщины-инспектора. И вот – очередное ЧП…

По указанию «воров в законе»

К месту происшествия съехались СМИ, представители общественности, родственники и знакомые осужденных. Из-за высокого, обнесенного колючей проволокой, забора поднимался столб дыма. Появились слухи о десятках раненых, применении огнестрельного оружия и заложниках. Ближайшие улицы опустели, на других – начался транспортный коллапс.

Как пояснили в пресс-службе управления патрульной полиции в Одесской области, в целях стабилизации ситуации правоохранители перекрыли движение и отводили транспортный поток с улиц, прилегающих к спецучреждению. Также для обеспечения общественной безопасности, ограничили перемещение пешеходов по периметру территории колонии.

«Было задействовано 7 экипажей патрульных и 49 полицейских роты тактико-оперативного реагирования УПП в Одесской области. В настоящее время движение транспорта по магистральным улицам города стабилизировано... Ситуация полностью контролируется правоохранительными органами», - сообщили в пресс-службе.

Замначальника Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции Наталья Билак отметила, что акт неповиновения произошел во время проведения планового обыска.

По словам заместителя начальника регионального главка Нацполиции – начальника областного следственного управления Сергея Шайхета, с забаррикадировавшимися осужденными велись переговоры. Правоохранителям удалось пресечь действия подстрекателей мятежа и начать осмотр места происшествия. Установлено, что полностью выгорела дежурная часть, задымлены близлежащие административные здания и огнем уничтожен специализированный пожарный автомобиль.

По данным Шайхета, раненых и погибших среди осужденных нет. В настоящее время проводятся следственные (розыскные) действия, направленные на установление причастных к бунту.

Как утверждает первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, организаторы бунта – «воры в законе». Именно по их указанию осужденные предприняли попытку захвата админздания и совершили поджог. «Цель – дестабилизировать ситуацию. Но благодаря грамотным действиям сотрудников ДКВС и Национальной полиции Украины, им это не удалось», - заявил Аброськин, отметив, что в Украине отношение к «ворам в законе» будет еще более ужесточено.

Эту версию озвучивали и некоторые источники. Мол, беспорядки - результат конфликта за контроль над учреждением известных в определенных кругах международных криминальных авторитетов — Омара Бекаева и Миндии Горадзе. Якобы, они «решали вопрос» о поставках в колонию наркотических средств. Один пытался их организовать, представители другого – выступили против… При этом, заинтересованы в этом «бизнесе», и некоторые местные чиновники.

Отвратительная еда или этап «смотрящего»?

В то же время, заключенные, позвонившие на мобильные телефоны своим знакомым, находящимся возле здания, через громкую связь заявили, что среди них есть раненые, и они боятся, что их будут избивать и переведут в другое исправительное учреждение. Один из арестантов сказал, что проблемы начались несколько дней назад из-за того, что «криминальные авторитеты» якобы запретили другим работать. А сегодня утром из колонии увезли шестерых «авторитетов», чтобы возобновить работу заключенных. Из-за этого и начался бунт.

Однако есть и другая версия. Говорят об отвратительном питании, плохих условиях содержания и жестоком обращении надзирателей. Мол, именно к этому, в первую очередь, хотели привлечь внимание общественности заключенные. Также прошел слух, что ряд заключенных намерены вскрыть себе вены, «потому что по-другому вопрос не решить».

По информации Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой заложниками бунтарей стали три медработника и три охранника, которые находились в локальных зонах колонии. «Их уже освободили», - сообщила Денисова, отметив, что сейчас выясняет обстоятельства происшествия.

Но уже известно: ситуация находится под контролем полиции, а осужденные разошлись в локальные сектора.

«По словам моего представителя, нарушения прав заключенных при подавлении бунта со стороны правоохранителей не было, никто существенно не пострадал. Из колонии вывезли пятерых нарушителей режима. Информация о сбежавших из колонии или убитых не подтверждается», - заявила омбудсмен.

В Администрации Государственной уголовно-исполнительной службы Украины подтвердили: имело место групповое неповиновение осужденных «законным требованиям администрации». «27 мая во время проведения мероприятий по этапированию из Южной исправительной колонии (№ 51) в другие учреждения 6 осужденных отрицательной направленности во главе с так называемым «смотрящим», другие осужденные проявили групповое неповиновение», - подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что зеки напали на работников учреждения и семерым нанесли телесные повреждения разной степени тяжести. Кроме того, на режимной территории подожгли пожарный автомобиль, дежурную часть и библиотеку.

Для прекращения мятежа и недопущения массовых беспорядков среди осужденных, а также с целью обеспечения безопасности сотрудников, начальник учреждения объявил общий сбор персонала. Были приняты первоочередные меры по ликвидации последствий противоправных действий и стабилизации оперативной обстановки.

Одновременно общий сбор объявило руководство Южного межрегионального управления – все группы быстрого реагирования и военизированные формирования в полной экипировке «поставили в ружье». Привлекли территориальные подразделения Национальной полиции, Национальной гвардии, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«Администрацией учреждения проводятся соответствующие режимные меры для стабилизации правопорядка», - сообщили в уголовно-исполнительной службе.

В Одессу из Киева уже выехали сотрудники указанной профильной администрации.

Протесты начались пять дней назад

В свою очередь, тюремный священник Дмитрий Краснобаев, который постоянно посещает подопечных в Южной исправительной колонии и в СИЗО, считает, что в случившемся виновато руководство колонии.

«Причины сегодняшних событий - это бездействие администрации. Заключенные последние пять дней не выходили на работу и протестовали. Это были мирные протесты – силовых «движений» не происходило. Поскольку они не были услышаны, то перешли к таким вот мерам. Думаю, что их просто вынудили, спровоцировали. Это не их вина. Ответственность - полностью на администрации колонии», - говорит Краснобаев.

При этом он не берется утверждать, чиновники действовали умышленно или по непониманию.

Тот факт, что конфликт начался несколько дней назад, подтвердили и родственники осужденных, которые настаивают: причина – плохое питание. Мол, даже хлеб по вкусу напоминает глину. При этом продемонстрировали фотографию, на которой запечатлена тюремная еда с червями.

А некоторые заключенные, кроме прочего, говорят, что беспорядки были спровоцированы также информацией о расформировании колонии. Правда, официального подтверждения этому нет.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области, надзирающее ведомство осуществляют процессуальное руководство в уголовном производстве по факту событий в исправительной колонии №51. Ситуация стабилизирована, пожар ликвидирован. Начато расследование по ст. 392 (по факту действий, дезорганизующие работу учреждений исполнения наказаний) и по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Читайте такжеГБР расследует бунт в одесской колонии

«Сотрудники пенитенциарного учреждения проверяют состояние всех осужденных», - добавили в пресс-службе.

Также отмечается, в течение 2019 года прокуроры внесли 9 указаний об устранении нарушений в деятельности колонии №51, к дисциплинарной ответственности привлечено 11 должностных лиц учреждения. В прошлом году было 14 аналогичных документов реагирования, по результатам рассмотрения которых наказаны 30 человек.

Кроме того, в прошлом и текущем годах Министерству юстиции Украины внесено представление о нарушениях в работе колонии №51. Речь, в частности, идет о серьезных проблемах в вопросе материально-бытового обеспечения осужденных, проведении социально-воспитательной работы и соблюдении режима.

По результатам рассмотрения обращений осужденных этого учреждения прокуратура начала расследование ряда уголовных производств - по фактам растраты и присвоения имущества, превышения власти, служебная халатность, получения взято и пр. В ведомстве обещают, что все обращения осужденных будут проверены.

Лариса Козовая, Одесса