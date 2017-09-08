Ровенщина: причиной массового отравления первоклассников в столовой стала сальмонелла (видео)

В Ривненской области выяснены причины массового пищевого отравления первоклассников в школьной столовой районного центра Заречное и установлен диагноз пострадавшим.

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Как сообщили корреспонденту УНИАН в ровенском областном лабораторном центре, установлено, что причиной отравления детей Заречненской школы стала бактерия «сальмонелла энтеритидис».

Обстоятельства, способствовавшие возникновению и распространению вспышки, - употребление детьми куриных яиц, загрязненных сальмонеллой, несоблюдение термической обработки при приготовлении блюд и несоблюдение санитарных норм и правил в пищеблоке школы.

Питание воспитанников Заречненского учебно-воспитательного комплекса «ООШ I степени-гимназия» обеспечивает предприятие из Киевской области. Куриные яйца были завезены из Тернопольской области.

Как сообщал УНИАН, 5 сентября в пгт Заречное Ривненской области после обеда в школьной столовой девять первоклассников госпитализировали в инфекционное отделение районной больницы. Дети обедали в школьной столовой 4 сентября. Госпитализированным был поставлен диагноз: острая кишечная инфекция.

В последующие дни количество госпитализированных первоклассников возросло до 14. Еще четверо лечились амбулаторно.