Ровенщина: причиной массового отравления первоклассников в столовой стала сальмонелла (видео)
Дети ели куриные яйца зараженные сальмонеллой.
В Ривненской области выяснены причины массового пищевого отравления первоклассников в школьной столовой районного центра Заречное и установлен диагноз пострадавшим.
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Как сообщили корреспонденту УНИАН в ровенском областном лабораторном центре, установлено, что причиной отравления детей Заречненской школы стала бактерия «сальмонелла энтеритидис».
Обстоятельства, способствовавшие возникновению и распространению вспышки, - употребление детьми куриных яиц, загрязненных сальмонеллой, несоблюдение термической обработки при приготовлении блюд и несоблюдение санитарных норм и правил в пищеблоке школы.
Питание воспитанников Заречненского учебно-воспитательного комплекса «ООШ I степени-гимназия» обеспечивает предприятие из Киевской области. Куриные яйца были завезены из Тернопольской области.
Как сообщал УНИАН, 5 сентября в пгт Заречное Ривненской области после обеда в школьной столовой девять первоклассников госпитализировали в инфекционное отделение районной больницы. Дети обедали в школьной столовой 4 сентября. Госпитализированным был поставлен диагноз: острая кишечная инфекция.
В последующие дни количество госпитализированных первоклассников возросло до 14. Еще четверо лечились амбулаторно.