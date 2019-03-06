Одесские врачи смогли спасти человека с редкой сердечной патологией

Сложность случая заключалась не только в выборе подходящей методики лечения, но и в том, что правильно диагностировать столь редкую проблему очень трудно.

В Медицинском доме Odrex с помощью сложного курса терапии удалось сохранить жизнь и здоровье пациентке, поступившей в больницу с воспалением сердечной мышцы и недостаточностью внутренних органов.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал журналист Алексей Синило, близким человеком которого является пострадавшая.

Сложность случая заключалась не только в выборе подходящей методики лечения, но и в том, что правильно диагностировать столь редкую проблему очень трудно.

"То, что сначала выглядело, как обычный инфаркт, оказалось острым миокардитом – воспалением мышцы сердца, вследствие чего оно просто перестает работать и качать кровь. Но это очень упрощенный диагноз. Реальный занимает полторы страницы текста", – рассказал Алексей.

"Когда пациентка поступила к нам в кардиогенном шоке, мы подозревали инфаркт миокарда ввиду характерных изменений на ЭКГ. Но после скрининга сердца меня смутило то, что стенки сердца были сильно гипертрофированными. Однако пациентка никогда не болела артериальной гипертензией, а у нарушений сокращений сердца не было четкой локализации, – рассказал в свою очередь анестезиолог-реаниматолог, руководитель подразделения Odrex Максим Павловский, к которому поступила пациентка. – Коронарография и аортография показали, что коронарные артерии чистые и расслоения аорты нет. Проведя дополнительные исследования и анализы, мы склонились к тому, что диагноз — "молниеносный" миокардит”.

По словам Алексея Синило, пульс к моменту госпитализации почти не прощупывался, и врачи сразу предупредили, что шансов спасти пациентку мало, но все равно приступили к лечению.

"Вероятность позитивного исхода, по словам врачей в первые дни, составляла 1 на 1000. А, судя по тому, что теперь уже известно, что это крайне редкий для Украины, и того меньше, – подчеркнул журналист. – Врачам, которые смогли это сделать, некоторые коллеги (не только в Украине, но и в других странах СНГ), глядя на результаты первичных анализов и другие данные, просто не верят".

Также он указал, что Odrex оказался единственным медицинским центром в Одессе и области, где было необходимое для таких сложных процедур оборудование и медикаменты.

А Максим Павловский добавил, что выбранный в Odrex способ лечения обеспечил пострадавшей максимальный комфорт и позволил врачам работать более эффективно.

"Хотя больница и частная, мы ни разу не столкнулись с тем, что процесс лечения как-либо зависел от оплаты. Я не буду озвучивать стоимость лекарств и услуг. Ведь дело не в суммах, а в принципе. Мне не всегда удавалось вовремя завезти деньги, но пациента, несмотря на это, продолжали спасать. Жизнь и здоровье человека – вот, что было приоритетом и для врачей, и для администрации", - резюмировал Алексей Синило.