В Одессе ошибка нейрохирурга привела к смерти молодой пациентки

36-летняя женщина умерла весной прошлого года после плановой операции.

В Одессе нейрохирургу сообщено о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что повлекло смерть молодой пациентки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, позавчера прокуроры Одесской местной прокуратуры № 2 сообщили о подозрении в преступлении ургентному врачу-нейрохирургу одной из городских больниц.

В частности, правоохранительные органы подозревают 45-летнего медика в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что повлекло тяжкие последствия (ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины).

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Как отмечается, в марте прошлого года в больницу с жалобой на здоровье обратилась 36-летняя женщина. После проведения осмотра ее поместили в операционный зал для планового удаления грыжи диска. «Проводя операцию, нейрохирург ненадлежащим отнесся к своим обязанностям.

Установлено, что врач допустил роковую ошибку и повредил пациентке кровеносные сосуды. По данным следствия, это привело к массивному кровотечению и геморрагическому шоку», - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, как отметили в ведомстве, медик должен был предусмотреть и учесть возможность осложнений после операции.

Таким образом, поражения сосудов и несвоевременная диагностика повреждений повлекли смерть пациентки.