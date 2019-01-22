В Киев прибыл новый борт с тяжелоранеными бойцами с Донбасса (фото)

Раненых бойцов доставили в Главный военный клинический госпиталь в Киеве.

В Киев прибыл новый борт с ранеными украинскими военными с Донбасса, много человек, есть тяжелые.

Об этом сообщила волонтер Наталья Юсупова на своей странице в Facebook. По ее словам, в первую очередь нужна кровь группы 2- и 3-.

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"Из потребностей нужны чай, кофе, йогурты, соки, колбаса, сыр, сладкое. Из одежды очень нужны спортивные костюмы, футболки, куртки, шапки. Из лекарств всегда нужен дексалгин и кетанов в ампулах, пеленки под раны", - отметила волонтер.

"Народ, найдите пару минут помочь нашим защитникам, они в ледяных окопах, а мы спим в теплых постелях", - добавила она.

Ранее в мониторинговой миссии ООН по правам человека сообщили, что вследствие вооруженного конфликта на Востоке Украины с апреля 2014 года до конца 2018 года погибли от 12 800 до 13 000 человек.