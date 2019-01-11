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В Запорожской области школьница заболела самой смертоносной болезнью

08:12, 11 января 2019
Новости регионов
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Заболевшая туберкулезом девочка проходит лечение / Фото УНИАН

В Мелитополе Запорожской области в школе №8 ученица заболела туберкулезом. Девочка долгое время не посещала школу, в настоящее время проходит лечение.

Специалисты лабораторного центра Министерства охраны здоровья на каникулах провели в школе дезинфекцию, передает РИА-Мелитополь.

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Случай заболевания учащейся без конкретизации номера школы подтвердил  заведующий Мелитопольским лабораторным центром министерства охраны здоровья Роман Скляров. 

"Мы обследовали контактные лица, в полном объеме провели мероприятия по заключительной дезинфекции школы. Спецбригада обработала очаг заболевания специальными растворами, это все контролируется лабораторно. Для детей и педколлектива никакой опасности нет", - сообщил он. 

Скляров также добавил, что в Мелитополе ежегодно регистрируется от 5 до 9 детей, которые болеют туберкулезом. 

Ранее Всемирная организация здравоохранения призвала принять срочные меры для противодействия туберкулеза. Именно он, по ее данным, остается наиболее смертносной болезнью на планете, опережая СПИД.

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Теги: #ребенок#школа#туберкулез