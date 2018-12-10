В Киеве рассказали о ситуации с заболеваемостью гриппом и ОРВИ

В столице наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ.

В Киеве показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 500,1 и ниже эпидемического порога на 41,6%.

Как сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, в общем интенсивность эпидемического процесса находится на уровне, характерном для этого периода года.

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За 49-ю неделю эпидсезона зарегистрировано 14818 больных гриппом и ОРВИ, наблюдается рост заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей на 4,3%. «Рост заболеваемости произошел за счет как взрослого, так и детского населения. Сейчас в столице заболело взрослых - 4934 человека против 4651 за 48-ю неделю (рост на 6,1%), детей - 9884 против 9560 (рост на 3,4%). В структуре заболеваемости дети составляют 66,7%. Среди школьников наблюдается рост заболеваемости на 8,9% по сравнению с предыдущей неделей: 4241 случай, что составляет 42,9% от общего количества заболевших детей и 28,6% от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью», - отметил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

По его словам, за 49-ю неделю эпидсезона в учреждения здравоохранения госпитализированы 152 человека, из них 124 ребенка. «С начала эпидемического сезона в кабинетах прививки частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения вакцинацией против гриппа охвачено 26886, из них - 6386 детей», - добавил Поворозник.