В Днепре зафиксировали рекорд: там родился самый крохотный малыш в Украине (видео)

Два года назад ребенок появился на свет.

В Днепре зафиксировали рекорд – самый крохотный украинский малыш выжил и вырос здоровым. Он весил меньше полкилограмма.

Вес 470 грамм, рост 28 сантиметров – таким рекордно маленьким Захарчик появился на свет два года назад, говорится в сюжете ТСН.

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Мама не сразу решилась даже посмотреть на только что родившихся двойняшек – роды были срочными, на два с половиной месяца раньше срока. Первым появился Марк – чуть больше 700 граммов. Через четыре минуты Захар – еще меньше.

"Началось спасение с первой секунды рождения. Шансы, конечно, были минимальные. Но все равно надежда нас не покидала, мы верили в чудо", - признается руководитель отделения перинатального центра Елена Верещак.

На аппаратах искусственной вентиляции легких с борьбой за каждый грамм веса двойняшек в реанимации спасали два с половиной месяца.

Пока выздоравливает в больнице, Захарчик стал официально самым маленьким украинцем, который родился и живет. Его имя теперь – в национальном реестре.