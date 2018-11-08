"Никто не будет вашу рыгачку собирать": в школе Львова разгорелся конфликт из-за отношения учительницы к ученику (видео)

Отец школьника считает, что педагог перешла все дозволенные границы и должна быть наказана.

Родители львовского 4-классника заявили о булинге со стороны классного руководителя. Они говорят, что учительница унижает их сына при всем классе.

"Никто не будет вашу рыгачку собирать", - заявила учительница младших классов про 9-летнего Дмитрия, говорится в сюжете ТСН.

Так она объяснила, почему мальчик не поедет вместе со всеми на экскурсию. В прошлом году зимой тогда еще 3-Б класс впервые выбрался в путешествие, и в автобусе Диму стошнило. С тех пор, уверяет отец, ребенка унижают и травят. "Она на уроке спросила детей, кто хочет поехать в поездку, дети все подняли руку, мой тоже поднял руку, она говорит: Дима, встань, ты с нами не поедешь, потому что ты рыгаешь", - рассказал Александр Тарасюк.

Отношение учительницы копируют и дети. "Не хотят играть с моим ребенком, они не хотят брать за руку, говорят: ты болен. У меня ребенок приходит домой в отчаянии, говорит: папа, чем я отличаюсь от других", - говорит мужчина.

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Отец рассказывает, что сначала тщетно пытался уладить конфликт вместе с дирекцией, тогда написал об этом в соцсети и обратился в отдел образования. На защиту учительницы стали почти все родители – они считают, что папа Дмитрия смонтировал видеодоказательства, а ребенка отправил в поездку безответственно. "Нам не сообщили, что ребенок не переносил дороги. Ребенку всю дорогу было плохо. Я, как мама, оказывала ребенку помощь, я пять часов отстояла в автобусе и оказывала ему помощь, собирала его испражнения", - объясняет председатель родительского комитета Ольга Ждан.

На этой неделе четвертый класс должен был ехать на экскурсию в обсерваторию. Родители говорят, что дети очень ждали этой поездки, но учительница ее отменила и объяснила – мол, из-за папы одного мальчика не поедет весь класс. Почему – объяснений не предоставила. "Я буду говорить, но когда будет закончено изучение этого вопроса. Спасибо, без комментариев", - заявила учитель младших классов Львовского лицея №2 Виктория Коберская.

Директор школы в присутствии ТСН слушает запись и признается, что потрясена. "Мне обидно это слышать. Обидно, что произошел такой конфликт в нашем учебном заведении. Отец свое, учительница свое – друг друга не хотят услышать", - говорит директор Львовского лицея №2 Лидия Савчук. Было ли поведение учителя непедагогичным, теперь разбирается образовательная комиссия. "Представители отдела образования, психолог привлечен, привлечен юрист – и мы изучаем, в действительности ли имело место такое отношение к ребенку, или не имело", - рассказала руководитель отдела образования Франковского района Львова Леся Васюта.

Директор школы в присутствии ТСН слушает запись и признается, что потрясена. "Мне обидно это слышать. Обидно, что произошел такой конфликт в нашем учебном заведении. Отец свое, учительница свое – друг друга не хотят услышать", - говорит директор Львовского лицея №2 Лидия Савчук. Было ли поведение учителя непедагогичным, теперь разбирается образовательная комиссия. "Представители отдела образования, психолог привлечен, привлечен юрист – и мы изучаем, в действительности ли имело место такое отношение к ребенку, или не имело", - рассказала руководитель отдела образования Франковского района Львова Леся Васюта.

Как сообщал УНИАН, ранее в харьковской школе №151 разгорелся скандал. По инициативе представительницы родительского комитета Натальи Толяренко шестиклассники сладким столом отмечали окончание учебного семестра. Ученице Диане торт не достался, девочка расплакалась и пожаловалась маме. Женщина аргументировала свой поступок тем, что родители девочки не сдают деньги на сладкий стол и за счет других угощать ребенка она не имеет права.