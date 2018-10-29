Скандал в харьковской школе: уволили учительницу, не давшую ребенку кусок торта

Наталья Толяренко по совместительству работала в школе учителем информатики.

Педагога уволили на прошлой неделе, информацию подтвердила директор Департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко.

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«Сегодня начался учебный процесс, к занятиям Наталья Толяренко не приступила. Сейчас уроки информатики ведет другой учитель. Я считаю, что недопустимо, когда такой человек учит детей и готовит учителей», - рассказала Деменко.

Педагог, которую также исключили из родительского комитета, работает на полставки в Харьковском национальном педагогическом университете (ХНПУ) им. Сковороды. По словам ректора университета, оснований увольнять сотрудницу нет.

«Как к доценту у меня нет к ней претензий. Инцидент произошел в школе. Свою вину Наталья признала. В университете мы провели собрание, поговорили с доцентами, объяснили ситуацию. Мы учим добром», - отметил ректор ХНПУ им. Сковороды Иван Прокопенко.

Как сообщал УНИАН, скандал в харьковской школе №151 начался 19 октября. По инициативе представительницы родкомитета Натальи Толяренко шестиклассники сладким столом отмечали окончание учебного семестра. Ученице Диане торт не достался, девочка расплакалась и пожаловалась маме. Женщина аргументировала свой поступок тем, что родители девочки не сдают деньги на сладкий стол и за счет других угощать ребенка она не имеет права.