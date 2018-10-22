Буллинг в школе на Закарпатье: 10-класснице подсыпали виагру в напиток (видео)

У девочки после инцидента болела голова, ее тошнило.

В В.Комятовской школе, что на Виноградовщине Закарпатской области, во время уроков несовершеннолетний подбросили в чашку капучино таблетку виагры.

Ученица 10 класса этой школы класса Вера Д. с подружкой пошла в кафе и купила капучино, которое занесла в класс, сообщает "Голос Карпат".

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За то время, пока она пошла за классным журналом в учительскую и вернулась обратно, ей бросили в капучино таблетку виагры. Не зная о наличии таблетки, она выпила напиток.

"И только после того, как она приняла указанную жидкость, кто-то из ее подружек сказал о том,что ей подсыпали таблетку", - говорится в сообщении.

Со слов несовершеннолетней Веры, она обратилась к медицинскому работнику, которая ей оказала первую медицинскую помощь. После этого она вернулась в школу, однако у нее болела голова и ее тошнило.

Отмечается, что виновные в этом инциденте не наказаны, а учителя посоветовали родителям пострадавшей девочке провести воспитательную беседу с ней.

Как сообщал УНИАН, в городе Коростень Житомирской области полиция расследует обстоятельства жестокого избиения школьниками восьмиклассника одной из школ города.