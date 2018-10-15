На Львовщине 10-летнюю девочку укусила змея - ребенок в тяжелом состоянии (видео)
13:45, 15 октября 2018Новости регионов
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При укусе змеи главное - не паниковать, пить много жидкости и как можно быстрее добраться в больницу.
На Львівщині 10-річну дівчинку вкусила гадюка
На Львовщине 10-летнюю девочку змея укусила в ногу. Ребенок сейчас находится в больнице.
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Пресмыкающееся напало недалеко от дома в селе. С сильной болью ребенка сразу госпитализировали. Сначала в ближайшую районную больницу, а затем немедленно транспортировали во Львов, передает ТСН.
Медики говорят, что состояние девочки средней тяжести и жизни ничего не угрожает. Благодаря быстрой реакции спасателей яд не успел попасть в кровоток.
Медики говорят, обычно змеи кусают, потому что защищаются. Сейчас активизировались из-за тепла.
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