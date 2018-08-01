Тысячи жертв: стало известно, от чего в Киеве чаще всего умирают

С начала года в столице от болезней сердца умерли более 8,7 тыс. человек.

В Киеве люди массово умирают от болезней сердца. Так, с начала года их жертвами стали более 8,7 тыс. человек.

Об этом в комментарии 44.ua сообщил заместитель главы ГУ статистики в Киеве Олег Настоящий.

Читайте такжеВ Одесской области при загадочных обстоятельствах умер младенец

"С января по май 2018 года в Киеве от болезней системы кровообращения, в том числе цереброваскулярных болезней,ишемической болезни сердца и других патологий сердца умерли более 8,7 тыс. человек", - сказал Настоящий.

Кроме того, среди причин смерти населения Киева в 2018 году, как и за аналогичный период 2017 года, первое место занимают именно болезни системы кровообращения (63,9% от общего количества умерших). Второе - новообразования (17,1%), третье - болезни органов пищеварения (5%), четвертое приходится на внешние причины смерти (4,2%), пятое - болезни органов дыхания (2,5%).

Как сообщал УНИАН, 25 июля в Одессе умер прохожий, которого отказалась забирать "скорая".