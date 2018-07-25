В Одессе умер прохожий, которого отказалась забирать "скорая"

Для установления причин смерти тело парня направили на судебно-медицинскую экспертизу.

В одном из парков Одессы был найден труп мужчины. По словам очевидцев, парень сидел на лавочке в сквере еще с вечера.

"Утром он был уже на газоне возле памятника едва жив. Работники кафе дали ему кофе, полили водой. Когда он немного пришел в себя, то пересадили под дерево, а после вызвали "скорую", - рассказывают "Одесса.net" свидетели.

На место прибыла карета скорой помощи, но госпитализировать мужчину медики не стали.

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"Скорая приехала, врачи осмотрели, измерили давление, спросили, готов ли госпитализироваться. Он промычал что-то нечленораздельное. Работник скорой сказал: "Вот видите, он отказывается от госпитализации", - отметили люди.

Через некоторое время мужчина скончался, и прохожие вызвали полицию. По информации СМИ, правоохранители говорят, что парень находился в состоянии алкогольного или наркотического отравления.

Пресс-служба Нацполиции в Одесской области позже сообщила, что сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье "умышленное убийство".