Состояние беременной женщины медики оценивают как средней тяжести.

В Одесской области грибами отравились пять человек, в числе которых беременная женщина.

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Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, утром 4 июля в службу спасения «101» поступила информация от главного врача Савранской районной больницы о том, что госпитализированы пять жителей села Концеба Савранского района. Диагноз - «отравление грибами». В частности, в больницу доставили двух мужчин и трех женщин, одна из которых беременна.

По словам пострадавших, компания из 6 человек (один человек в медицинское учреждение не обращался) дома ела грибы, которые накануне собрала в лесополосе. Пострадавшие доставлены в Одесскую областную больницу.

Отмечается, что состояние беременной женщины медики оценивают как средней тяжести.

Данная ситуация находится на контроле ГСЧС и медиков.

Как сообщал УНИАН, на Киевщине в санатории отравились 17 детей.