Украина увеличила выручку от аграрного экспорта в ЕС на 41% - почти до $5 миллиардов

Украинские предприятия за первые десять месяцев текущего года экспортировали на рынок Европейского Союза аграрной продукции на 4,69 млрд долл., что на 41% больше, чем в январе-октябре прошлого года, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины со ссылкой на первого заместителя главы ведомства Максима Мартынюка.

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«В разрезе конкретных товаров, кроме традиционно-сырьевых, формирующих украинский экспорт, я выделил бы мед, экспорт которого по итогам этого года ожидается на уровне 60 тыс. тонн, что вдвое больше, чем в прошлом, и широкий ассортимент органической продукции, которая в основном экспортируется в европейские страны», - цитирует пресс-служба Мартынюка.

Согласно сообщению, за отчетный период Украина импортировала из ЕС продукции на 1,79 млрд долл. Больше всего отечественные предприятия закупали в Европе различные продукты питания (экстракты и концентраты кофе, чая и готовые продукты на их основе, готовые соусы и т.д.), табак и табачные изделия, шоколад и продукты из какао бобов.

Пресс-служба добавила, что внешнеторговый оборот между Украиной и странами ЕС за десять месяцев 2017 года увеличился на 32,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил 6,5 млрд долл. Положительное сальдо увеличилось на 65,5% - до 2,9 млрд долл.

В ведомстве напомнили, что всего в январе-октябре текущего года Украина увеличила экспорт продукции сельского хозяйства и пищевой промышленности на почти 23% по отношению к аналогичному периоду прошлого года - до 14,7 млрд долл. Основными экспортными продуктами за отчетный период стали подсолнечное масло, кукуруза, пшеница, семена рапса, соя, мясо и субпродукты домашней птицы. Импорт составил 3,6 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства агарной политики и продовольствия, украинские сельхозпроизводители в прошлом году поставили на рынки Европейского Союза аграрную продукцию на сумму 4,242 млрд долл., что на 1,6% больше, чем годом ранее. Таким образом, рынок ЕС в 2016 году занял 27,5% в общей структуре аграрного экспорта. В то же время доля стран Азии составляла 45,9% (7,099 млрд долл.), Африки – 15,7% (2,424 млрд долл.), СНГ – 7,7% (1,185 млрд долл.) и США – 0,3% (44,9 млн долл.).

Дополнительные торговые преференции Европейского Союза для Украины, окончательно утвержденные Европейским парламентом 13 сентября, вступили в силу 1 октября, за исключением либерализации экспорта ячменя, пшеницы и кукурузы - эти преференции вступят в силу 1 января.

Согласно достигнутым договоренностям, квоты на томаты, пшеницу, кукурузу и мед были увеличены, но не в том объеме, как раньше это предлагалось Еврокомиссией. Мочевина из предложений исключена. В частности, установлены следующие годовые квоты: для меда - 2,5 тыс. тонн, томатов обработанных - 3 тыс. тонн, пшеницы - 65 тыс. тонн, кукурузы - 625 тыс. тонн, ячменя - 325 тыс. тонн. Преференции будут введены на срок до трех лет как дополнение к Соглашению об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.