Экспорт украинских товаров в ЕС с начала действия зоны свободной торговли вырос на 10%

За время действия зоны свободной торговли с Европейским Союзом с 1 января 2016 года экспорт украинских товаров в европейский страны вырос на 10%.

Читайте такжеПорошенко ожидает, что 50% товарооборота Украины будет приходиться на страны Евросоюза

Об этом в ходе выступления на форуме "Один пояс – один путь" в Тбилиси сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Более года действует соглашение о зоне свободной торговли с ЕС, и уже за этот период мы имеем рост экспорта украинских товаров на рынки ЕС свыше 10%», - сказал он.

По словам премьера, доля украинского экспорта в Европу составляет 40%.

Как сообщал УНИАН, баланс внешней торговли товарами и услугами Украины в январе-сентябре 2017 года сведен с дефицитом на уровне 4,265 млрд долл., что на 8,1% выше дефицита за январь-сентябрь 2016 года на уровне 3,944 млрд долл.

Соглашение о зоне свободной торговли с Европейским Союзом в полном объеме вступило в силу 1 января 2016 года.