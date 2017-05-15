Высокоточные винтовки украинского производства приобретают популярность в АТО и Европе (видео)

История единственного в Украине частного оружейного предприятия «Zbroyar» началась десять лет назад, когда его основали братья Горбачи. Они имели целью создавать прежде всего качественное оружие, запуск бизнеса обошелся примерно в полмиллиона долларов. Об этом рассказывается в программе "Делай бизнес".

Сейчас производятся три основные модельные группы винтовок: Z10, Z15 и Z008.

Александр Милюков, директор по маркетингу, рассказывает, что винтовки класса Z15 могут использоваться как в развлекательных целях, так и для охоты.

Винтовка Z008 является полностью собственной разработкой украинского предприятия и ее аналогов по параметрам цена-качество на украинском рынке нет.

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Оружие делают из цельных металлических заготовок на заводе, а приклад, пистолетную рукоятку и заготовки стволов фирма закупает у ведущих мировых производителей.

Затем продукт проходит трехуровневую систему контроля и испытания на пригодность и в тире на точность.

2014 год стал самым успешным для компании. Сейчас предприятие «Zbroyar» полностью обеспечивает оружием сборную Украины с высокоточной стрельбы и имеет ряд договоренностей с европейскими клиентами. Так, аналогичные модели на рынке Европы стоят на 20-30% процентов дороже.

Оружие от украинского производителя активно используется в зоне АТО, куда оно было предоставлено на безвозмездной основе или через волонтеров. Также сейчас активно обсуждается вопрос сотрудничества с Минобороны Украины.