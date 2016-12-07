Представительство ЕС в Украине поддержит Централизованную закупочную организацию

Представительство Европейского Союза в Украине поддержит Централизованную закупочную организацию (ЦЗО) в рамках пилотного проекта, который продлится до ноября 2017 года, сообщил атташе, координатор сектора "Развитие частного сектора" Представительства ЕС в Украине Борис Филиппов во время круглого стола.

"В рамках проекта мы будем поддерживать пилот ЦЗО. Будут заангажированные эксперты, кроме того, наши эксперты, которые уже работают, будут предоставлять свои услуги", - сказал он.

Также в ходе круглого стола заместитель директора департамента регулирования публичных закупок Министерства экономического развития и торговли Лилия Лахтіонова отметила, что пилотный проект будет оказывать услуги бесплатно, а финансирование осуществляется за счет доноров.

"В реализации пилотного проекта мы рассчитываем на помощь доноров. На данном этапе основным донором является Представительство ЕС", - сказала Лахтионова.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 23 ноября приняло распоряжение о запуске пилотного проекта по созданию добровольных централизованных закупочных организаций, которые будут агрегировать спрос небольших государственных заказчиков, заключать более выгодные оптовые контракты с исполнителями, а после этого поставлять товары и услуги.

Пилотный проект будет реализован в секретариате Кабинета министров украины и Донецкой областной военно-гражданской администрации.