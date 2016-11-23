Украина, Беларусь и Вьетнам: в Польше сообщили, откуда хотят брать трудовых мигрантов

Польша планирует в ближайшие годы привлечь дополнительно 1 миллион трудовых мигрантов из Украины, Беларуси и Вьетнама, так как они хорошо себя зарекомендовали на рынке труда, сказал на круглом столе президент Союза предпринимателей и работодателей Польши Цезарий Казмерчак.

"В ближайшие годы Польше будет необходим 1 миллион трудовых мигрантов. И мы заинтересованы в мигрантах из трех направлений: Украина, Беларусь и Вьетнам. Это три группы работников, которые хорошо себя зарекомендовали в Польше, с ними не возникает никаких проблем", - отметил Казмерчак.

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Он отметил, что работники из этих трех стран наиболее законопослушные и не приезжают в расчете на получение пособия, в отличие от жителей других стран.

Также Казмерчак подчеркнул, что, по подсчетам польского правительства, в стране уже работает 1 миллион украинцев, которые очень хорошо интегрируются в местную культуру.

"Нам не нужно заниматься их интеграцией, учить языку, решать вопросы жилья, потому что они хорошо с этим справляются сами. И польское правительство это прекрасно понимает. Мы не хотим принимать мигрантов из Северной Африки, которые в большинстве своем не работают", - отметил он.