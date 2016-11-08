Украинцы активно скупают жилье и коммерческую недвижимость в Польше

В Польше в прошлом году продажи жилья иностранцам выросли на 15%. Лидерами среди покупателей оказались украинцы и немцы, которые чаще всего покупают жилье в Варшаве, Кракове и Гданьске.

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Об этом сообщает «Польское радио» со ссылкой на данные МВД страны.

Среди украинцев пользуются популярностью апартаменты. В основном они покупают за наличные, но бывают также случаи, когда оформляют для этого кредит. Кроме того, активно покупают коммерческую недвижимость - помещения под офисы.

Польша все больше привлекает зарубежные компании. В течение трех кварталов 2016 года в стране над Вислой зарегистрировано 5 тысяч 349 компаний с зарубежным капиталом. Краевой судебный реестр предусматривает, что в этом году будет установлен очередной рекорд.

Среди главных причин наплыва иностранного бизнеса в Польше – рост ВВП и снижение уровня безработицы.

Больше всего компаний с иностранным капиталом в Мазовецком, Малопольском и Нижнесилезском воеводствах. Речь идет, прежде всего, о фирмах из Украины, Вьетнама, России, Чехии, Словакии и Германии.