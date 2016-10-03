Украинская семья наладила производство пальто, которые продаются даже в Европе (видео)

Первую продукцию собственного семейного бизнеса отвозили на собственной машине на Троещину, теперь же производство достигает 13-15 тысяч пальто на сезон, а компания уже представлена в 19 городах Украины и товар активно продвигается в Европу.

«Покупали чужие пальто, их полностью вскрывали и смотрели, как люди изнутри все это делают», – делится своим опытом создатель отечественной одежды европейского качества Валерий Коломиец, основатель ТМ «Вивалон».

Клиентов, по словам Валерия, искали сами. «Садились в машину и ездили по рынкам Украины», – рассказывает предприниматель.

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Первым был заказ с Троещинского рынка в виде 50 единиц товара. Пальто реализовывались быстро и дела пошли вверх. Сейчас есть торговые точки в 19 городах Украины и в Вильнюсе.

Самое приятное для предпринимателя видеть девушек в Европе, одетых в его товар.

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«Мы сами ездим в Италию закупаем ткань, сами ездим по складам. И как-то мы приехали на один склад от фабрики, на которой делает некоторые свои ткани Армани», – рассказывает совладелица компании Екатерина Коломиец. По ее словам, тогда им удалось взять ткань, предназначенную для новой коллекции Армани.

Екатерина говорит, что они имеют в своем распоряжении много брендовых тканей, которые в производстве сочетаются с обычными тканями.

После открытия торговой точки в Вильнюсе украинские предприниматели намерены выйти на новые рынки Европы.