В Украине опасные грузы будут перевозить по стандартам ЕС

Согласно материалам презентации, переданным УНИАН, работа проекта Европейского Союза Twinning «Поддержка в повышении безопасности перевозки опасных грузов мультимодальным транспортом в Украине» будет осуществляться по четырем направлениям: имплементация европейского законодательства и стандартов в национальном законодательстве и в технических требованиях Украины по перевозке опасных грузов во всех видах сообщения; усиление институциональной способности органов, отвечающих за перевозку опасных грузов; повышение эффективности госконтроля за соблюдением безопасности при перевозке опасных грузов»; оказание поддержки органам, осуществляющим госуправление и контроль в сфере перевозки опасных грузов.

Читайте такжеМининфраструктуры намерено закупить в текущем году 80 габаритно-весовых комплексов за счет средств ЕС

Исполнителями проекта определен консорциум из государственных органов стран-членов ЕС, в частности: Министерство общественных работ и транспорта Королевства Испания, Министерство охраны окружающей среды, энергетики и моря Французской Республики, Главный инспекторат дорожного транспорта Республики Польша, а также Международный и иберо-американский фонд государственного управления и политики.

В свою очередь, с украинской стороны главным учреждением-бенефициаром проекта является Министерство инфраструктуры Украины, другими его участниками будут специалисты Государственной службы Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность), работники Министерства внутренних дел Украины, а также другие неправительственные и общественные организации.

«Проект позволит не только адаптировать законодательство Украины к нормам ЕС, оптимально распределить государственные функции по контролю, спланировать и реализовать необходимые меры, но и получить знания и изучить практический опыт стран Европейского Союза, которые будут использоваться в дальнейшем при реализации запланированных задач в сфере перевозки опасных грузов в Украине», - отметили в пресс-службе министерства.

Как сообщал УНИАН, в конце июля текущего года Европейский Союз сообщил о намерении выделить 1,6 млн евро технической помощи в рамках проекта Twinning для адаптации законодательства Украины в сфере сертификации аэродромов, аэропортов, летной годности воздушных судов к соответствующим нормам и стандартам ЕС. Длительность проекта составит 21 месяц.