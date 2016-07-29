ЕС поможет Украине деньгами на "европеизацию" авиазаконодательства

Европейский Союз в рамках проекта Twinning выделит 1,6 млн евро технической помощи для адаптации законодательства Украины в сфере сертификации аэродромов, аэропортов, летной годности воздушных судов к соответствующим нормам и стандартам ЕС.

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Как передает корреспондент УНИАН, торжественный старт проекта Twinning состоялся сегодня, 29 июля, длительность проекта составит 21 месяц.

«Этот проект предусматривает подготовку специалистов и существенное изменение нормативно-правовой базы в отрасли аэропортов и летной годности – вместо украинских правил, которые требуют изменения, будут внедрены европейские аналоги, базирующиеся на требованиях ЕС. В течение почти двух лет мы готовы активно работать в рамках проекта - готовить авиационные правила, соответствующие нормам ЕС», - сообщил журналистам глава Государственной авиационной службы Украины, руководитель проекта с украинской стороны Александр Бильчук.

Он отметил, что в течение этого времени запланированы встречи украинских специалистов с европейскими авиационными экспертами с целью обмена опытом.

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Техническая помощь украинской стороне будет предоставлена специалистами Государственного агентства Испании по авиационной безопасности (AESA).

«Реализация проекта позволит нам повысить авиационную безопасность, а также будет способствовать устойчивому развитию гражданской авиации в Украине, ее интеграции в транспортную систему ЕС», - подчеркнул министр инфраструктуры Владимир Омелян, который также присутствовал на встрече.

Кроме того, министр выразил надежду, что соглашение о совместном авиационном пространстве («открытом небе») между Украиной и Европейским Союзом будет подписано в текущем году.

"По моему глубокому убеждению, наше государство не может быть заложником этой ситуации (спора между Великобританией и Испанией касательно определения территории Гибралтара - УНИАН). Открытое небо с Украиной - это не вопрос государственности Гибралтара. Это всего лишь вопрос одного аэропорта, который мы готовы вынести за рамки договора и не совершать туда полеты вообще. Надеюсь на мудрость европейских партнеров... Я надеюсь, что решение этого вопроса будет успешным, что наконец-то в этом году мы сможем поставить подписи с обеих сторон. Со своей стороны я готов поставить подпись уже очень давно", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, ранее в Министерстве инфраструктуры ожидали, что переговоры о подписании соглашения о совместном авиационном пространстве («открытом небе») между Украиной и Европейским Союзом будут завершены до конца этого лета. Планы подписать соглашение были озвучены еще в 2015 году, однако это не представлялось возможным без решения спора между Великобританией и Испанией касательно Гибралтара, так как Украина не имеет права самостоятельно принимать какие-либо односторонние решения в данном направлении. Вопрос определения этой территории обсуждается европейской и украинской сторонами с июня 2014 года. При этом в остальной части соглашение было парафировано еще в 2013 году.

3 июня на референдуме в Великобритании победили сторонники выхода страны из Европейского Союза. Омелян подчеркивал, что выход Великобритании из Европейского Союза осложнит переговоры о подписании соглашения о совместном авиационном пространстве («открытом небе») между Украиной и Европейским Союзом.