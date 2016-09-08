Четверть украинцев даже не мечтают о собственном бизнесе из-за уровня коррупции в стране - опрос

Об этом свидетельствует исследование Центра социальных и маркетинговых исследований «Социс» по заказу телеканала 1+1.

Еще около 26% хотят открыть собственный бизнес, но опасаются бюрократических преград, или не видят возможности платить все налоги.

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В Западном регионе значимо больше таких, которые бы при открытии своего бизнеса ориентировались бы на европейский рынок; а в Восточном – которые бы ориентировались на российский рынок.

В качестве стартового капитала чаще всего использовали бы собственные сбережения или займы у друзей или родственников.

Опрос проведен 18-23 августа 2016 года, было опрошено 1483 респондентов в возрасте 18 лет и старше.

Выборка репрезентативна населению Украины по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону проживания (по данным Государственной службы статистки Украины по состоянию на 01.01.2015). За исключением территории Крыма и зоны АТО.

Метод опроса – личное интервью на дому у респондента с помощью планшетов (Computer Assisted Personal Interview, CAPI).

Максимальная погрешность выборки не превышает 2.6% при 95% доверительном интервале.