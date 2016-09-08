36% украинцев ничего не знают о помощи ЕС Украине - опрос

Об этом говорится в исследовании Центра социальных и маркетинговых исследований «Социс» по заказу телеканала 1+1.

В региональном разрезе жители Киева чаще жителей других регионов отмечают, что ЕС оказывает помощь в сфере энергоэффективности. Респонденты на Западе Украины демонстрируют лучшую осведомленность о помощи ЕС в сфере бизнеса, а также обороны и безопасности. Также на Севере Украины, чаще, чем в целом по выборке отмечали, что ЕС помогает в реформировании судебной системы.

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Опрос проведен 18-23 августа 2016 года, было опрошено 1483 респондентов в возрасте 18 лет и старше.

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Выборка репрезентативна населению Украины по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону проживания (по данным Государственной службы статистки Украины по состоянию на 01.01.2015). За исключением территории Крыма и зоны АТО.

Метод опроса – личное интервью на дому у респондента с помощью планшетов (Computer Assisted Personal Interview, CAPI).

Максимальная погрешность выборки не превышает 2.6% при 95% доверительном интервале.