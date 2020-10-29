Во время кампании было зафиксировано более 400 нарушений.

Выборы в Кривом Роге можно считать одними из самых грязных в Украине, убежден политолог Владимир Фесенко.

Об этом сообщает "24 канал".

По словам Фесенко, во время кампании было зафиксировано более 400 нарушений. Оппонентам действующего городского головы постоянно угрожали. Не исключает политолог и попыток фальсификаций при подсчете голосов. О чем свидетельствуют поврежденные пакеты с бюллетенями и протоколами, что было обнаружено при передаче их в теризбирком.

"Более 400 нарушений в одном городе – этот печальный показатель Кривого Рога среди лидеров во всей стране. Большая разница между результатами экзитполов и между результатами подсчетов. Она создает подозрения, что есть манипуляция с подсчетом голосов", – утверждает Владимир Фесенко.

О многочисленных нарушениях и махинациях на участках заявили также в штабе "Слуги народа". По мнению Евгения Ковалева, доверенного лица кандидата на должность городского головы Дмитрия Шевчика, во время выборов было зафиксировано немало случаев голосования без установления личности избирателя, а по меньшей мере 9 участков передали поврежденные документы. По его мнению, оппоненты, вероятно, пытаются не допустить проведения второго тура и установления реальных результатов выборов жителей Кривого Рога.

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Автор: УНИАН